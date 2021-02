La casa di carta, perché i personaggi indossano tute rosse? Spiegazioni e simbolismi

La Casa di Carta è la serie non inglese più popolare di Netflix, lo show è stato un successo globale e ora i fan sono in attesa della quinta e ultima stagione che segnerà la fine della storia della banda di ladri più amati di sempre.

Per tutte le quattro stagioni abbiamo visto i protagonisti vestiti in maniera particolare, infatti tutti indossavano le ormai iconiche tute rosse e una maschera di Salvador Dalì per coprire i loro volti. Questi elementi sono stati fondamentali anche per il marketing, tuttavia c’è un significato dietro tutto ciò.

Le tute rosse hanno una connotazione simbolica, il rosso è il colore del sangue, del fuoco, del diavolo stesso. Ma al contempo è il colore della passione, un colore audace e soprattutto è il colore spesso associato alla Resistenza, altro ingrediente fondamentale dello show.

Come ammette il Professore (Alvaro Morte) nella prima stagione, il gruppo non vuole ottenere solo denaro ma il loro è un atto di "resistenza contro il sistema". Oltretutto il colore rosso è spesso associato alla Spagna per diverse ragioni, la più ovvia è che è uno dei colori nazionali del paese. Perciò non è un caso che la serie strizzi l’occhio al Paese spagnolo anche grazie ai costumi.

Il colore dell’abbigliamento potrebbe rappresentare quindi sia il bene che il male, dato che sia i ladri che i loro ostaggi finiscono per indossare quelle tute nella serie.



Le maschere di Salvador Dalí servono ugualmente come simbolo di resistenza e orgoglio nazionale. Il rifiuto del capitalismo era un ideale del pittore che è stato senza dubbio la figura più importante del movimento surrealista all'inizio del XX secolo.

Dalì ha vissuto tra la Spagna e la Francia ed il suo lavoro è stato intrinsecamente ribelle ed è diventato lui stesso un simbolo della rivoluzione.



