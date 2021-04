La Casa di Carta, ecco a quale personaggio famoso si ispira la Tokyo di Ursula Corbero

La casa di carta ha attirato l’attenzione del pubblico sin dalla sua prima stagione quando è arrivata su Netflix nel 2017. Lo spettacolo racconta la storia di un gruppo di ladri mentre eseguono la più grande rapina del mondo alla Zecca Reale di Spagna e il tutto ci viene raccontato da Tokyo interpretata dall’attrice Úrsula Corberó.

Nel 2018, Corberó ha parlato con NileFM della creazione del suo personaggio e di come il suo look sia stato ispirato a quello di Mathilda, interpretata da Natalie Portman, del film d'azione del 1994 Léon: The Professional.

“È davvero un caso di grandi menti che pensano allo stesso modo: è molto interessante perché quando ho letto la sceneggiatura per la prima volta, ho iniziato a immaginare cosa avrei potuto fare con questo personaggio. E ho pensato che avrebbe fatto la differenza dal punto di vista della serie quello che avremmo fatto con Tokyo. Avevo pensato, tra me e me, che una frangia molto corta e un taglio come Mathilda avrebbero davvero dato un aspetto cattivo al personaggio e poi sono arrivata alla prova costumi e ho notato che l'intero muro era tappezzato di immagini di Mathilda, ed è stato fantastico" ha detto Corberó.

Perciò non è stata la sola a pensare di ispirarsi a questo iconico personaggio, anche la produzione la pensava così. Il film diretto da Luc Besson, racconta la storia della dodicenne Mathilda (Natalie Portman) dal momento in cui tutta la sua famiglia viene uccisa dal poliziotto corrotto della DEA, lo psicopatico Stansfield (Gary Oldman), a causa di una partita di droga che quest’ultimo aveva affidato al padre della ragazza.



In seguito si scopre che il vicino di casa di Mathilda, Léon (Jean Reno), è un assassino professionista e vuole che lui le insegni i segreti del suo mestiere per vendicare la morte del fratellino, visto che non andava molto d’accordo con il resto della famiglia. All'inizio riluttante, Leon accetta di prendere Mathilda sotto la sua ala e mostrarle i segreti ed i rischi del suo mestiere.



Date un'occhiata alla foto di Ursula sul set della quinta stagione di La casa di Carta e scoprite chi doveva essere la voce narrante de La casa di carta al posto di Tokyo.