La Casa di Carta, il piano è a rischio nella nuova clip della stagione finale

Il gran finale si avvicina per La Casa di Carta: il popolarissimo show Netflix è ormai prossimo alla conclusione con la Parte 2 della quinta e ultima stagione, finale a cui la piattaforma streaming ha voluto prepararci con una nuova clip presentata proprio pochi minuti fa durante l'evento dedicato ai fan TUDUM.

Nell'avvicinarci alla definitiva resa dei conti (a proposito, qui trovate i motivi per cui la quinta stagione de La Casa di Carta sarà l'ultima) sappiamo bene quanto le premesse non siano delle migliori: il Professore è stato rapito da Alicia Sierra e il piano, privato della mente capace di partorirlo e gestirlo, è ormai pericolosamente vicino al fallimento.

Con la banda in una situazione di stallo assistiamo dunque a una discussione piuttosto accesa sul da farsi, tra chi (Palermo) propone di utilizzare l'oro per contrattare con la polizia e chi, al contrario, gli fa notare quanto tutto ciò rischi di vanificare l'intento stesso del colpo (Rio). Una cosa è certa: il tempo per trovare una soluzione è poco e i nostri hanno disperato bisogno di capire in che modo portar fuori l'oro e salvare al tempo stesso la pelle.

Che aspettative avete per questo series finale? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, trovate alcuni parallelismi tra la storia di Tokyo e Leon di Luc Besson.