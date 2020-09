La Casa di Carta, pioggia di polemiche su Vanessa Incontrada per la foto con Berlino

Nelle ultime ora una nuova polemica imperversa sui social ed è stata scatenata da Vanessa Incontrada. L'attrice e conduttrice ha infatti pubblicato uno scatto al fianco dell'interprete di Berlino de La Casa di Carta con una particolare didascalia che da molti incauti utenti del web è stata totalmente fraintesa.

Facciamo un passo indietro. Nei giorni scorsi l'attore spagnolo Pedro Alonso è stato ospite al 77esimo Festival del Cinema di Venezia ed ha ricevuto il Filming Italy Best Movie International Award, un riconoscimento che viene assegnato alle serie TV di maggiore successo.

Vanessa Incontrada dopo l'evento ha deciso di pubblicare su Instagram un selfie che la ritraeva al fianco proprio del suo famoso connazionale, scegliendo come didascalia dello scatto uno dei più famosi tormentoni musicali de La Casa di Carta ovvero "Bella Ciao".

Questa scelta non è stata però vista di buon occhio da alcuni suoi follower che hanno confuso la scelta del brano con una dichiarazione di appartenenza politica. Ricordiamo infatti che "Bella Ciao" prima di divenire una delle canzoni più iconiche della serie Netflix era nata come canto popolare del movimento partigiano italiano.

Così sui social la Incontrada è stata travolta dalle polemiche. Molti utenti hanno infatti commentato negativamente la sua didascalia. Un utente ha scritto: "Bella Ciao la vai a cantare al tuo Paese", un altro ha scritto: "Ti adoro come attrice ma dopo Bella Ciao decido di non seguirti più", mentre un altro ancora: "Forse non conosci bene la storia italiana, lascia stare quei banditi, evita, che sei carina e simpatica: non cercarti grane".

Molti sono stati i sostenitori dell'attrice che hanno tentato di far comprendere ai detrattori che quella canzone non era altro che la colonna sonora de La Casa di Carta. Vanessa Incontrada invece ancora non ha commentato questo spiacevole episodio.

Intanto prosegue la produzione dell'ultima stagione de La Casa di Carta che proprio a detta di Pedro Alonso sarà la più adrenalinica di sempre. Staremo a vedere.