La casa di carta: il nuovo poster della Parte 5 ci ricorda che la fine è vicina

Netflix ha diffuso in rete il nuovo poster ufficiale della quinta e ultima parte de La casa di carta, che concluderà in maniera definitiva una delle serie di maggior successo degli ultimi anni e sicuramente una delle più apprezzate dal pubblico di tutto il mondo. L'ultima manciata di episodi arriverà in streaming il 3 dicembre prossimo.

Pubblicando il nuovo poster de La casa di carta, l'account social di Netflix dà un consiglio agli appassionati della serie: "Mettere su tuta rossa e maschera di Dalì per l'ultima volta. La stagione finale arriva il 3 dicembre".

Cerchiamo di fare un breve riassunto degli eventi finora e di cosa di aspetta in quest'ultima parte di stagione in attesa del gran finale: il piano del Professore, ormai estremamente provato dalla perdita di uno dei membri più significativi della sua banda, Tokyo, sta per giungere al termine e finalmente a partire dal prossimo 3 dicembre potremo assistere al tanto attesto finale. Il trailer mostra tutti i nostri amati protagonisti nei momenti conclusivi e più concitati della rapina, messi alle strette dai militari. Riusciranno a scamparla anche questa volta?

Sono molte le teorie sul finale de La casa di carta e il pubblico spera naturalmente che Denver, Lisbona e gli altri possano avere la meglio sull'esercito guidato dal Comandante delle Forze Speciali Sagasta. Il professore si trova ancora bloccato nel suo bunker e dopo aver aiutato Alicia Sierra a partorire, sarà in grado di mettersi in salvo?

Sono ancora troppe le questioni in sospeso ne La casa di carta e sembra ormai chiaro che questo epilogo dovrà finalmente chiarire tutti i dubbi. Siamo certi che i colpi di scena non mancheranno. In attesa del gran finale, godetevi questo nuovo trailer e fateci sapere nei commenti quali sono le vostre previsioni in vista della definitiva conclusione.