La Casa di Carta, preoccupante allarme dell'autore: 'la Stagione 5 non è ancora confermata

La Casa di Carta ha chiuso la sua quarta stagione con un finale aperto che lascia spazio all'immaginazione creativa dei produttori, ed i fan non aspettano altro che veder tornare i rapinatori con la maschera di Dalì in una nuova clamorosa rapina.

Ma dall'ultima intervista ad Alex Pina, si fa strada un'allarmante voce sul destino della serie: lo showrunner infatti, attualmente impegnato insieme a Netflix (con la quale ha un contratto di esclusiva) con White Lines e presto con Sky Rojo, ha dichiarato che "in realtà, la quinta stagione de La Casa di Carta non è ancora confermata".

Alex Pina dunque non possiede ancora, a quanto dichiarato, informazioni sul rinnovo della serie tv della famosa piattaforma streaming, e dalle sue parole sembrerebbe che il suo destino sia incerto. Ma con il successo de La Casa di Carta, pensiamo sia solo questione di tempo, e che in realtà Pina non abbia rilasciato dichiarazioni al riguardo perché spetta a Netflix annunciare ufficialmente le nuove serie tv in programma.

Il produttore, che nel periodo di quarantena ha continuato a lavorare ai suoi progetti, non vede l'ora di tornare a produrre e mettere in scena le sue creazioni, che stanno avendo un grande successo di pubblico. Intanto vi lasciamo alla classifica delle canzoni più famose de La Casa di Carta, da ascoltare mentre ripassate un po' gli eventi della quarta stagione con la recensione de La Casa di Carta 4.