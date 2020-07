La casa di carta, il Professore e Alicia Sierra sono fratelli? Una teoria lo confermerebbe

I fan de La casa di carta sono in subbuglio, una nuova incredibile teoria farebbe presupporre che il Professore interpretato da Álvaro Morte, sarebbe in realtà il fratello di Alicia Sierra interpretata da Najwa Nimri. Ciò permetterebbe in un certo qual senso di comprendere la stramba relazione che intercorre tra i due.

La Sierra è una donna incredibilmente distaccata e calcolatrice che in passato si pensava potesse essere Tatiana, la moglie dell'ormai defunto Berlino. Ora si pensa che invece abbia un legame molto più profondo con quello che nelle ultime stagioni è stato il suo acerrimo nemico.

L'ispettrice sembra condividere con lui e anche con lo stesso Berlino, suo fratello, molte qualità. Riesce a prevedere le mosse degli avversari e riesce a mantenere il sangue freddo in qualsiasi avversità, non provando il minimo rimorso ad usare come esca un bambino, ovvero il figlio di Nairobi.

Alcuni utenti hanno accettato di buon grado questa folle teoria, altri pensano che invece se una cosa del genere dovesse rivelarsi veritiera, la serie assumerebbe a pieno titolo i caratteri di una telenovelas, perdendo buona parte del pubblico che l'ha accompagnata per anni.

In attesa di scoprire quale sia la verità che si cela dietro l'ispettrice vi lasciamo alla nostra recensione de La casa di carta 4 che ha visto ancora una volta la squadra di ladri più nota del momento, mettere a segno un nuovo colpo. A riguardo di recente è intervenuta l'interprete di Stoccolma de La casa di carta che ha raccontato una delle scene più complesse da girare.