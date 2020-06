La Casa di Carta: Quale sarebbe il nome in codice del Professore? Lo svela Alvaro Morte

Oltre a discutere del futuro del Professore ne La Casa di Carta, Alvaro Morte ha anche rivelato quale vorrebbe fosse il nome in codice per il protagonista della serie di successo prodotta dal colosso dello streaming.

Parlando con i giornalisti della testata online "La Voz de Galicia", l'attore ha svelato qualche retroscena sulla sua preparazione per la parte del Professore, spiegando di aver lavorato molto per capire il suo punto di vista, nonostante la vita completamente diversa tra Alvaro Morte e il personaggio della serie TV. Una domanda riguardava anche l'uso dei nomi in codice per i vari membri della banda, legati a delle città, tranne per il caso del Professore. Nonostante questo Alvaro Morte spiega di aver pensato ad un nome particolarmente adatto al protagonista: "Mi piace molto il nome Professore. Però se dovessi scegliere una città direi Città del Vaticano. Non per la religiosità, ma perché è una città stato molto piccola, è riservata e chiusa come il carattere del Professore, ma ha un potere immenso sul resto del mondo".

