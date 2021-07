La Casa di Carta, ecco quando arriva il nuovo trailer: l'annuncio in un teaser!

Il finale della quarta stagione de La Casa di Carta ci ha lasciati con il fiato sospeso: la situazione è più tesa che mai, tra dolorosissimi addii e colpi di scena che lasciano presagire un futuro non proprio dei più rosei per il Professore. Un nuovo trailer, dunque, sta finalmente per svelarci cosa vedremo nei prossimi episodi.

Protagonista di quello che a molti sembra uno dei più eclatanti buchi di trama de La Casa di Carta, il geniale capo della banda attualmente impegnata nel colpo alla Banca di Spagna si è visto, sul finale della scorsa stagione, raggiungere da una Alicia Sierra che, pur essendo stata sospesa dal suo incarico di ispettrice, sembrava più che mai ossessionata dall'idea di trovare la sua nemesi.

Il nostro, dunque, non se la sta passando benissimo, almeno a giudicare dal breve video rilasciato in queste ore con la funzione di annunciare la data di uscita del vero trailer di questa quinta stagione, previsto per il prossimo 2 agosto: nella clip vediamo infatti il Professore prigioniero di Alicia, che sembra tutt'altro che benintenzionata nei suoi riguardi.

Cosa ne sarà del personaggio di Alvaro Morte? Riusciranno Lisbona e soci a liberare la mente della banda? Lo scopriremo solo nei prossimi episodi! Qui, intanto, vi segnaliamo 5 errori de La Casa di Carta che potreste non aver notato.