La casa di carta: quando arriveranno novità sulla Stagione 5?

Le dichiarazioni dell'autore Alex Pina hanno fatto preoccupare i fan, poiché nonostante l'entusiasmo generale non c'è ancora stata conferma per quanto riguarda la quinta stagione de La Casa Di Carta. Dobbiamo preoccuparci?

Assolutamente no. È infatti improbabile che Netflix decida di mettere in pausa il progetto, visto il successo che ha avuto e che continua ad avere in moltissimi paesi (compreso l'Italia). Il fatto che il seguito non sia stato ancora annunciato potrebbe essere legato alle difficoltà produttive emerse con la pandemia. Un rallentamento della produzione potrebbe aver portato i vertici del progetto ad essere più cauti e aspettare che la situazione si sia ristabilita prima di uscire con annunci, con trailer ufficiali e, perché no, con la data di lancio.

Con la ripresa dei lavori anche in Spagna è quindi probabile che arriveranno maggiori certezze. C'è poi da considerare che la serie era stata inizialmente concepita in blocchi di due stagioni. Netflix decise di suddividere la prima stagione originale spagnola in due parti (divenute la stagione 1 e la 2), e di continuare con questo procedimento anche per le successive due stagioni (stagione 3 e 4). È probabile, per non dire scontato, che anche la quinta e la sesta stagione verranno girate contemporaneamente e che ciò porti a dilatare i tempi di produzione e a mantenere il segreto finché anche la sesta stagione non sarà completata.

Se ci basiamo sulle precedenti uscite potremmo sperare in un lancio estivo a sorpresa, ma è più probabile attendere novità per l'autunno 2020 a questo punto. Intanto Alba Flores ha rilasciato delle importanti dichiarazioni sull'eventuale ritorno di Nairobi. In attesa di saperne di più vi lasciamo con un ripasso delle migliori puntate de La Casa di Carta.