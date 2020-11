La Casa di Carta: quando esce la quinta stagione? Ne parliamo in questo video

In assenza di notizie ufficiali, i fan di La Casa di Carta continuano a fare ipotesi e congetture sulla possibile data d'uscita dell'attesissima quinta stagione, che segnerà l'epilogo delle vicende del Professore, di Tokyo e del resto della banda di ladri. In un video pubblicato sul nostro canale YouTube proviamo a fare il punto della situazione.

Il video è visibile anche all'interno della notizia. Se Netflix non ha fatto al momento alcun annuncio ufficiale sullo stato dei lavori, stanno comunque trapelando foto dal set de La Casa di Carta, segno che le riprese procedono.

In Italia, su Netflix le prime due parti di La Casa di Carta sono state pubblicate rispettivamente nel dicembre 2017 e nell'aprile 2018, qualche mese dopo l'uscita in Spagna. La terza parte è poi uscita in tutto il mondo nel luglio 2019, e la quarta nell'aprile 2020.

La produzione della quinta stagione, come sappiamo, ha subito uno stop forzato a causa della pandemia, come molte altre produzioni, e bisogna tener conto anche di questo parlando di possibili date di uscita. Le riprese sono ripartite soltanto ad agosto in Danimarca, prima che il set si trasferisse in Spagna e in Portogallo.

