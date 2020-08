La Casa di Carta: Quanto guadagnano i protagonisti della serie Netflix?

Come abbiamo scoperto nelle scorse settimane, la quinta stagione de La Casa di Carta sarà l'ultima. Il successo dello show è da attribuire anche alle ottime interpretazioni di Alvaro Morte e gli altri, la loro importanza è evidente anche dal cachet che Netflix ha accettato di pagare per il loro lavoro.

In ogni produzione televisiva il compenso degli attori varia a seconda dell'importanza, del numero di episodi in cui si è presenti e a seconda del ruolo che interpretano all'interno delle puntate. La serie nata da un'idea di Alex Pina è stata una delle più famose presenti nel catalogo di Netflix, riuscendo a superare tutti i record di visualizzazioni con gli episodi della quarta stagione. Tra gli attori che guadagnano di più a puntata troviamo Alvaro Morte, Pedro Alonso, interprete di Berlino, Ursula Corbero e Itzar Ituno Martinez, che ricevono 63 mila euro a testa. Subito dopo è presente Darko Peric, conosciuto dai fan come Helsinki, il cui cachet ammonta a 55 mila euro.

La maggior parte della banda, inclusi Nairobi, Denver e Rio, hanno una retribuzione pari a 50 mila euro, mentre in ultima posizione troviamo due personaggi, Alison Parker e Mercedes Colmenar, le cui interpreti hanno richiesto un cachet pari a 27 mila e 23 mila euro. Se cercate altre informazioni sulla stagione conclusiva dello show, vi lasciamo con questa intervista al creatore de La Casa di Carta.