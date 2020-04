La Casa di Carta è realtà: Itziar Ituno accusa il governo spagnolo di mentire sul COVID-19

La crisi sanitaria ed economica si fa sentire in tutto il mondo e com'è noto neanche l'industria cinematografica ne è esente: tra coloro che hanno fatto sentire la loro voce anche Itziar Ituño, star de La Casa di Carta, che poco fa si è apertamente schierata contro il governo spagnolo accusandolo di aver mentito sulla gravità dell'emergenza.

Nelle prime stagioni abbiamo conosciuto i personaggi de La Casa di Carta e imparato a riconoscerne i tratti distintivi: se per il Professore è la spiccata intelligenza e per Berlino la fede cieca nei suoi contorti valori, per Raquel Murillo, aka Lisbona, è la ribellione ad un sistema che ritiene ingiusto.

Come spesso accade, il confine tra attore e personaggio si è assottigliato al punto da diventare un velo e le parole di rabbia di Itziar Ituño sembrano provenire direttamente dai set de La Casa di Carta:

"Questa non è un’influenza comune e le misure sono arrivate tardi. Non è stata presa sul serio. Qui le persone sono state costrette ad andare a lavorare quando in Italia c’erano già molti morti. Non mi sembra accettabile che per mantenere l’economia la gente venga gettata nella fossa dei leoni. Ci hanno mentito e la situazione reale ci è stata nascosta in modo che il panico non si diffondesse, ma questo vuol dire trattare la popolazione come bambini."

Ha poi puntualizzato: "Quando le persone pensano che dia i sintomi dell’influenza e che colpisca solo le persone anziane, si rilassano, ma non è così. Questa è un’altra delle grandi cose che ci hanno nascosto. Ci sono molte persone tra i 40 e i 50 anni in un ospedale attaccate al respiratore. Colpisce non solo il sistema respiratorio, ma anche neurologico. È davvero spaventoso. Avrebbero dovuto dirci tutto questo”.

L'attrice è stata travolta in prima persona quando il mese scorso le è stato diagnosticato il CoronaVirus e proprio per questo motivo si è indignata come e più di altri per la politica di Sánchez Pérez-Castejón e della sua squadra di tecnici.

Per altri dettagli sulla serie Netflix vi rimandiamo alla nostra recensione de La Casa di Carta 4 e alle 10 curiosità su Tokyo de La Casa di Carta che abbiamo stilato per voi.