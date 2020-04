La Casa di Carta da record: la serie Netflix è al primo posto nelle ricerche mondiali

È un buon momento per tutti gli appassionati della storia del Professore e della sua banda: mentre si parla già di eventuali spin-off de La Casa di Carta, la serie ha raggiunto il primo posto nelle ricerche globali.

A dare la notizia è il sito di analisi digitale Parrot Analytics, che conferma il grande successo dalla quarta stagione della serie nata dalla mente di Àlex Pina. Secondo quanto si legge nel rapporto fornito dall'azienda statunitense, l'opera ha avuto un successo globale, in particolare in America, nelle Filippine, in France e in Italia, in questi paesi in modo maggiore rispetto a quanto accaduto in Spagna. Dopo il tre aprile, giornata in cui le puntate dello show sono comparse nel catalogo di Netflix, La Casa di Carta è salita al primo posto delle ricerche, superando anche colossi dell'intrattenimento quali "The Walking Dead", "Game of Thrones", "Westworld" e "Brooklyn Nine-Nine".

Un aumento di pubblico è avvenuto anche nei confronti delle stagioni precedenti, in particolare rispetto alle puntate della terza stagione, si è avuto un aumento di interesse del 36,6%. È un ottimo risultato per lo show di Netflix, inoltre nei giorni scorsi avevamo parlato di una eventuale quinta stagione de La Casa di Carta, che sembra ormai certa.