La Casa di Carta 4, i retroscena sul bacio più focoso della serie

Con milioni di visualizzazioni, in pochissime ore La Casa di Carta Parte 4 è schizzata in cima alle classifiche. A renderla grande sono anche e soprattutto i suoi personaggi, tra cui quelli di Pedro Alonso e Rodrigo de la Serna, che hanno raccontato alcuni retroscena della piccante scena del bacio tra due personaggi.

Attenzione, di seguito troverete alcuni spoiler sulla Casa di Carta 4!

In una recente intervista, per esteso nel player in calce, Alonso (Berlino) e de la Serna (Palermo) hanno esplorato il background dei loro personaggi e le forti dinamiche che li legano fuori e dentro il crimine. Tra le scene più intense della quarta stagione c'è sicuramente quella del bacio tra Berlino e Palermo, che (ri)troverete nel player in alto.

Quando gli viene chiesto come si sia sentito ad unirsi ad un cast così famoso, de la Serna risponde:

"Sono un argentino che viene a lavorare in Spagna, ma sono anche un esterno a questa famiglia di attori, così uniti tra loro, e prendo addirittura il posto di leader lasciato vuoto da Berlino, che è anche uno dei personaggi più amato e ben costruito della serie. Era ovvio che sentissi una certa pressione. Eppure, i miei colleghi hanno fatto in modo che mi sentissi immediatamente a mio agio e Alex Pina [creatore dello show] mi ha aiutato anche sul piano dell'interpretazione. Dovevo interpretare molte scene drammatiche ed importanti e la combinazione di affetto ed amicizia che avevo con gli altri mi ha aiutato molto."

Sul passato romantico dei due criminali, Alonso racconta:

"Nella quarta stagione ci sono molti momenti forti tra noi. C'è un componente sentimentale ed è davvero potente. Quei due farabutti hanno una relazione romantica, ed è qualcosa che non ho mai visto prima in televisione. Un attimo recitano la parte dei duri, quello dopo c'è una scena tenera, è come un incontro di boxe: ci sono tanti sottintesi tra loro. In più entrambi sono scaltri, intelligenti e puntano a realizzare il loro machiavellico piano. C'è dell'ottimo materiale."

Con il suo grande successo internazionale non c'è da stupirsi se si è pensato persino ad un gioco da tavola de La Casa di Carta e in attesa della nuova stagione, che potrebbe portare i protagonisti de La Casa di Carta fuori dalla Spagna, fateci sapere cosa ne pensate qui o nella nostra recensione della Casa di Carta 4.