La casa di carta, ricordate i balletti sexy di Tokyo e Nairobi?

Nei giorni scorsi ha spopolato in rete il ballo di Tokyo e Nairobi dal dietro le quinte de La Casa di Carta 4, ma non è la prima volta che Úrsula Corberó e Alba Flores approfittano della pausa tra una ripresa e l'altra per divertirsi un po' in compagnia del resto del cast.

Come potete vedere nel filmato in calce alla notizia, pubblicato su Facebook dalla stessa Corberó, le due attrici si dilettavano in vari balletti insieme ai propri colleghi anche durante le riprese delle scorse stagioni della serie Netflix, la cui quarta parte è disponibile in streaming dallo scorso aprile.

Si esibiscono nel video anche Pedro Alonso, Darko Perić e Miguel Herrán, rispettivamente gli interpreti di Berlino, Helsinski e Rio nello show, trasportati dall'entusiasmo delle attrici sempre pronte a creare un'atmosfera di allegria e leggerezze anche nel dietro le quinte de La Casa di Carta.

A proposito della serie Netflix, Itziar Ituño ha recentemente parlato della possibilità di vedere uno spin-off sul Professore e Lisbona, anche se per il momento non sappiamo se La Casa di Carta verrà effettivamente ampliato con l'arrivo di nuovi show dedicati ai vari personaggi.

Per altri approfondimenti, qui potete dare un'occhiata alla nostra recensione de La Casa di Carta 4 e alle 10 curiosità su La Casa di Carta che potreste non conoscere.