La Casa di Carta: Rio accolto in Sardegna sulle note di Bella Ciao

Sono iniziati i lavori sulla quinta stagione de La Casa di Carta: mentre gli sceneggiatori sono impegnati a scrivere le prossime avventure dei protagonisti, Miguel Herran si trova in Sardegna, dove i fan lo hanno accolto con una sorpresa.

Seguendo il link alla fonte della notizia, potete vedere il video caricato sulle storie del profilo Instagram ufficiale dell'attore, in cui si vede Miguel Herran accolto in Costa Smeralda sulle note di Bella Ciao, cantata da un gruppo di fan de La Casa di Carta. Come sapete sono diverse le scene in cui è presente la canzone all'interno degli episodi dello show di Netflix, che accompagna la banda del Professore nei momenti più importanti dello show, oppure viene cantata dagli stessi protagonisti, come nella famosa scena in cui è Berlino ad intonare le note di Bella Ciao.

Come abbiamo scritto in una notizia precedente, la quinta stagione è stata subito confermata da Netflix, grazie al grande successo riscosso dalle puntate della quarta, diventata in breve tempo uno dei titoli più visti presenti nel catalogo del colosso dello streaming. In attesa di avere altre notizie ufficiali, vi segnaliamo questa interessante teoria su un personaggio de La Casa di Carta: ci riferiamo a Cincinnati, figlio di Monica e Arturito.