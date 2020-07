La casa di carta, Rio mette in mostra il suo fisico: 'Per la prima volta mi accetto'

Le stelle dello spettacolo sembrano essere sempre perfette e a proprio agio, soprattutto con i propri corpi quasi sempre statuari e senza un filo di grasso. Ma a guardar bene, anche loro hanno profondi complessi. Come Miguel Herrán de La Casa di Carta che, ammette di sentirsi bene con se stesso per la prima volta nella sua vita.

Con un sentito post su Instagram, l'attore ha lanciato un vero e proprio messaggio di accettazione personale nel quale conferma di sentirsi bene con stesso dopo molto tempo e di non essere interessato al giudizio altrui:

"Per la prima volta nella mia vita mi sono guardato allo specchio e mi sono accettato. Penso che per la prima volta non mi interessa se questa foto non vi piaccia. Questa foto è per me. Non dimenticate mai che il successo personale sta nell'accettazione di se stessi e non in quella degli altri".

La foto ritrae Rio di ritorno dalle vacanze in Sardegna, a petto nudo mentre si specchia allo scopo di scattare un selfie con il cellulare in mano, gli addominali scolpiti ben in mostra ed una sigaretta tra le labbra. Sembra difficile pensare che un ragazzo così giovane e prestante possa avere problemi con se stesso, eppure il difficile rapporto con il suo corpo traspare da queste parole.

Chi invece sembra accettarsi pienamente è Úrsula Corberó. Tokyo de La casa di carta pubblica spesso sue foto osè che fanno impazzire i fan sul web.