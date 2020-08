La Casa di Carta, Rio preso d'assalto dai fan in Sardegna: 'situazione impossibile'

Rio de La Casa di Carta è da poco rientrato dalle sue vacanze in Sardegna e ha raccontato una situazione alquanto insostenibile. É stato infatti letteralmente preso d'assalto dai fan che, lo hanno circondato non tenendo conto in alcun modo delle norme di distanziamento sociale.

Miguel Herran pur riconoscendo la popolarità derivante dall'aver preso parte a serie di grande successo, ha un rapporto molto difficile con la fama, essendo da sempre molto riservato e poco incline ai bagni di folla. Pare infatti che la situazione in Sardegna l'abbia particolarmente scosso e, come rivelato ad un giornale spagnolo, non ha apprezzato l'orda di due mila persone che si è presentata al di fuori del suo albergo.

"L’esposizione dovuta alla partecipazione a due serie di successo come La Casa de Papel e Elite è enorme, ma ho sempre cercato di passare inosservato. E, alla fine, dopo averci pensato molto, ho capito che questo è impossibile. Mi ritrovo spesso ad essere sopraffatto dal modo in cui le persone mi vedono e da cosa pensano di me. Ma non è la mia vera immagine. Chi è al mio fianco lo sa; le persone a cui tengo. E, in qualche modo, anche chi viene rispettosamente a chiedere una foto, o a chiacchierare un po', ma ovviamente ci sono situazioni impossibili. Eravamo in Sardegna e fuori dal luogo dove eravamo si sono riunite duemila persone. Molti nelle mie circostanze si rinchiudono, escono con due ragazzi della sicurezza e solo in posti riservati. A me piacerebbe invece condurre una vita normale ma a volte…"

L'interprete di Rio vuole essere riconosciuto come attore e non come influencer, anche se molta della sua popolarità deriva anche dai social: "Il mio lavoro non è incoraggiarti a comprare un certo cellulare o una certa maglietta. È trasmettere sentimenti attraverso un personaggio".

Intanto proprio su Instagram ha di recente pubblicato un post motivazionale. Miguel Herran ha ammesso per la prima volta di stare bene con se stesso. Le riprese della quinta stagione de La Casa di Carta sono ormai iniziate, dunque non ci resta che attendere, per scoprire come si evolveranno le vicende della banda di ladri più famosa del mondo.