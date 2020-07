La Casa di Carta, un ritorno di fiamma tra Alison e Denver dopo la crisi?

I fan di La Casa di Carta hanno a cuore le sorti dei personaggi della serie cult spagnola, ma anche quelle degli attori nella vita reale. I gossip degli ultimi tempi parlano della fine di una love story di cui è stato complice proprio il set: quella tra María Pedraza e Jaime Lorente, che interpretano rispettivamente Alison Parker e Denver.

I due si erano conosciuti ai tempi delle riprese della prima stagione di La Casa di Carta, per poi ritrovarsi sul set di un'altra serie Netflix, Élite, e ufficializzare la loro relazione verso la fine del 2018. Diverse testate hanno parlato recentemente di una rottura tra Jaime e María, e anche alcuni amici della coppia avrebbero confermato la crisi. Dopo aver trascorso il periodo del lockdown insieme, a Madrid, avrebbero quindi deciso di passare le vacanze estive separati.

Nei giorni scorsi è però spuntata la foto che testimonierebbe un riavvicinamento tra i due attori. Un amico della coppia, Andrés García Luján, ha pubblicato nelle sue storie di Instagram alcune immagini di un gruppo di giovani in vacanza su una barca, tra i quali si riconoscono anche Denver e Alison di La Casa di Carta. In una di queste immagini, come si può vedere anche in calce alla news, sullo sfondo i due si baciano.

Qualche settimana fa la stessa María Pedraza aveva pubblicato su Instagram alcuni apprezzatissimi scatti in bikini, mentre sono ufficialmente iniziati i lavori della quinta stagione di La Casa di Carta.