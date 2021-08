La casa di carta: la 'rivoluzionaria' vita di Itziar Ituño che forse non conoscevate

Manca un mese al debutto della quinta stagione de La Casa di Carta, e i fan non stanno più nella pelle. Tanta è, infatti, la voglia di rivedere i protagonisti nuovamente in azione. Tra questi, una delle più attese è Lisbona che ha avuto un finale di stagione molto turbolento. Oggi vi raccontiamo una particolare curiosità su di lei.

L'impavida ispettrice Raquel Murillo poi divenuta Lisbona dopo essere entrata nella squadra del Professore, è una donna inaspettatamente prorompente anche nella vita reale. Infatti, nella celebre serie spagnola di Netflix il suo personaggio lotta da solo in un mondo fondamentalmente maschilista. Non cambia mai i suoi principi nonostante le provocazioni dei suoi superiori e alla fine segue fortemente il volere del suo cuore e della sua mente.

Nella vita reale Ituño è impegnata da sempre in lotte civili e politiche e nutre esplicitamente delle simpatie per i movimenti partitici di autonomia dei Paesi Baschi. Questo aspetto è stato inizialmente un problema per la stessa messa in onda del La casa di carta perché ha rischiato di essere boicottata e censurata da movimenti e partiti contro l'autonomia. Queste le parole dell'attrice al riguardo:

"Queste cacce alle streghe non sono purtroppo nuove. E i mentecatti che insultano e minacciano in totale impunità sui social network non sono perseguitati, quindi le cose rimarranno le stesse. E non è il peggio. La cosa peggiore è che le reti televisive e i produttori tengono conto di questi eventi quando devono scegliere di assumere o meno un artista invece di attenersi esclusivamente a criteri professionali, come dovrebbe accadere”.

Insomma, Itziar è una donna decisamente fuori dalle righe e senza peli sulla lingua. Esattamente come il personaggio che interpreta nella serie televisiva che non vediamo l'ora che arrivi su Netflix. Infatti la quinta stagione de La Casa di Carta sta per approdare sul servizio di streaming con la prima parte. Ecco, infine, un errore che troverete nel primo episodio de La Casa di Carta!