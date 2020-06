La Casa di Carta: Úrsula Corberò pubblica un video esilarante dal set: guardate

Non importa quanto sia drammatica una serie: è probabile che nel girarla gli attori si siano piegati in due dalle risate scherzando e ridendo dei reciproci errori, e La Casa di Carta non fa eccezione.

Dopo il post di Úrsula Corberò contro il razzismo, l'interprete di Tokyo ritrova il sorriso condividendo un video incentrato sul backstage della serie Netflix. A quanto pare deve essere davvero divertente lavorare a progetti del genere, visto che gli attori appaiono sempre sorridenti.

Persino l'enigmatico Professore si lascia andare e lo vediamo ridere e prendere in giro i suoi colleghi sul set marittimo, mentre Corberò si conferma un vero e proprio animale da palcoscenico, sempre pronta a mettersi in mostra e a scherzare davanti alla telecamera. In generale tutti sembrano essere molto affiatati e disposti a farsi quattro risate anche di fronte all'ennesimo errore. Visto che la serie segue spesso toni drammatici ci aspetteremmo la massima serietà, ma chi frequenta l'ambiente sa che molto spesso è sui set delle commedie che l'atmosfera si fa pesante, mentre nelle opere più tragiche gli attori e i registi sono sempre molto allegri.

Il cast era apparso anche in un simpatico video a tema Nairobi, mentre i fan attendono la quinta stagione de La Casa di Carta.