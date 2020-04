La Casa di Carta: tutto su Sandra Escacena, la vera fidanzata di Rio

Come gli spettatori de La Casa di Carta sanno bene, uno dei membri della banda, Rio, ha una relazione con Tokyo. Nella vita reale però, Miguel Herrán, che interpreta uno dei personaggi forse più amati della serie, è fidanzato con un'altra giovane attrice, la diciannovenne Sandra Escacena.

I due si conoscono da tempo ed è da un po' che fanno coppia fissa, secondo i bene informati. Se all'inizio avevano provato a mantenere un certo riserbo sulla loro relazione, adesso alcuni commenti che si scambiano sui rispettivi profili social sono inequivocabili.

Classe 2001, Sandra Escacena è nota al pubblico spagnolo per aver interpretato il film Veronica, horror diretto da Paco Plaza e disponibile in streaming su Netflix. Il film ha ricevuto sette candidature ai premi Goya, i più importanti riconoscimenti del cinema spagnolo.

Parallelamente, Sandra Escacena porta avanti la sua carriera di modella. Miguel Herrán, invece, è tra i protagonisti anche di un'altra serie Netflix molto amata, Elite.

La Casa di Carta è giunta ormai alla quarta stagione, e dato il successo che continua a riscuotere sembra ormai scontato che ne seguirà anche una quinta. Non c'è ancora l'ufficialità, ma un indizio nei titoli di coda sembra proprio confermarlo. La banda di ladri ha raggiunto presto una fama di livello mondiale, entrando nell'immaginario collettivo, al punto che non è raro vedere in cortei e manifestazioni persone che indossano l'iconica tuta rossa e la maschera di Salvador Dalì come i protagonisti della serie. Ciononostante, secondo il creatore Alex Pina, La Casa di Carta rimane un prodotto ancorato alla cultura locale, e sarebbe difficile portare l'azione al di fuori della Spagna.