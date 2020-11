La Casa di Carta: la scheda della serie di Netflix si aggiorna, novità in arrivo?

Mentre cerchiamo di scoprire il numero di episodi rimasti ne La Casa di Carta, la scheda ufficiale della serie sembra anticipare l'arrivo di importanti novità legate alla serie nata dalla mente di Alex Pina.

Numerosi fan hanno notato un aggiornamento nel catalogo di Netflix, aprendo la pagina dedicata a La Casa di Carta infatti è possibile leggere una breve frase, che anticipa l'arrivo della stagione conclusiva dello show. La notizia ha subito portato gli appassionati ad ipotizzare quale sarà il motivo di questo aggiornamento, sono in molti infatti a pensare che nei prossimi giorni potrebbe essere annunciata la data di uscita ufficiale della quinta stagione.

Considerando che le riprese sono iniziate lo scorso 3 agosto prima in Danimarca per poi spostarsi in Spagna e Portogallo, possiamo quindi pensare che le puntate inedite potrebbero essere pronte già nel corso della prossima primavera, o nei primi mesi estivi, se la produzione dovesse fermarsi di nuovo a causa dell'epidemia di Coronavirus. Oppure Netflix potrebbe semplicemente condividere il primo trailer dedicato alla quinta stagione, non annunciando una data di uscita a causa delle difficoltà nel girare serie TV in questi ultimi mesi.

Non resta che aspettare comunicazioni ufficiali, nel frattempo vi segnaliamo la storia che ha ispirato La Casa di Carta.