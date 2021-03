La casa di carta, il segreto dietro il tic del Professore che non sapevate: ecco la verità

Il Professore interpretato da Alvaro Morte è uno dei personaggi più amati di La Casa di Carta, una serie diventata un successo internazionale da quando è sbarcata su Netflix. Ma molti fan si sono accorti di un particolare tic del personaggio chiedendosi che cosa ci sia dietro il suo sistemarsi gli occhiali sul naso così spesso.

Alcune teorie dei fan affermano che Alvaro Morte lo faccia di proposito per portare un tratto unico e di spicco al personaggio, pochi credono che il suo tic faccia parte della sceneggiatura.

In effetti Morte non indossa gli occhiali nella vita reale, perciò questa è la ragione che spinge l’attore a toccarseli frequentemente in un tic nervoso che lo rende più autentico. Infatti è proprio nei momenti in cui racconta una bugia o non si sente a suo agio che compie questo gesto, quasi coprendosi la faccia per l’agitazione.



Sicuramente è impossibile non notare il tic del personaggio nell'arco della storia e dopotutto aggiunge una particolarità che contribuisce a renderlo più misterioso e amato dal pubblico.

Il Professore è la mente geniale che muove le fila dell’intera serie, prima con la rapina alla Zecca di Stato di Madrid e poi alla Banca di Spagna, rapina che vedremo terminare nella quinta stagione di La Casa di Carta, le cui riprese sono appena iniziate.



