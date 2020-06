La Casa di Carta: la serie deve concludersi in fretta secondo l'interprete di Helsinki

Se i fan stanno attendendo spasmodicamente la quinta stagione de La Casa di Carta, auspicando un florido futuro per la serie, Darko Perić vorrebbe invece chiudere la partita in breve tempo.

Un approccio sempre utile per evitare di allungare troppo i tempi, sia che si tratti di sport, di lavoro o di una gigantesca rapina, come ha rivelato l'attore a Formula TV: "Onestamente, ad un certo punto, credo che debba finire, penso che la rapina debba essere conclusa perché allungarla troppo farebbe perdere la sua essenza".

In effetti in molti avrebbero voluto vedere la fine del colpo alla Banca di Spagna nel corso della quarta stagione, ma nonostante questo la serie Netflix continua a stracciare ogni record di visualizzazioni, sorprendendo anche Perić: "Improvvisamente ti dicono che 65 milioni di persone l'hanno guardata ed è stata molto seguita anche in Russia e in India, è un fenomeno che non smette mai di stupire".

Visto l'incredibile successo gli autori potrebbero decidere di allungare la vita della serie, in barba alle speranze dell'attore, e speriamo che riescano comunque a creare qualcosa di innovativo e di valido per le nuove stagioni o per gli eventuali spinoff voluti da Alex Pina, in modo da chiudere in maniera coerente anche il personaggio del Professore.