La Casa di Carta, il titolo della serie doveva essere diverso: scoprite il nome originale!

I fan de La casa di carta scalpitano in attesa della quinta parte dello show, che porterà a conclusione le avventure de Il Professore e della sua banda di criminali, con il finale dell'epica rapina al Banco de España. In attesa di scoprire cosa succederà durante gli ultimi episodi della serie, oggi vogliamo raccontarvi di un curioso retroscena.

Abbiamo già visto insieme chi potrebbe morire nel corso de La casa di carta 5, ma oggi vogliamo tornare alle origini della produzione dello show, che ora si trova da tempo tra le mani di Netflix, per farvi scoprire una particolare curiosità: sapete che il titolo del prodotto non doveva essere (in originale) La casa de papel? Scopriamo insieme la storia dietro al nome della serie.

I piani originali

Álex Pina, showrunner de LCDP, di sicuro ha avuto una grandissima intuizione nell'ideare un'opera che è stata in grado di raggiungere un livello di popolarità mondiale senza precedenti, almeno pensando alla natura del prodotto.

Tuttavia, inizialmente di certo il team creativo non poteva immaginare l'enorme successo che avrebbe avuto lo show, al punto di essersi auto-definiti, durante il documentario Netflix dal titolo La casa di carta - il fenomeno, come dei veri e propri "folli".

Il progetto, ideato originariamente per l'emittente televisiva spagnola Antena 3, non solo era stata concepita in maniera un po' diversa (una volta che è stata "internazionalizzata" da Netflix, LCDP ha subito un taglio delle puntate della prima e della seconda parte, che sono state montate in maniera diversa), ma doveva avere anche un titolo diverso. Il nome dello show doveva essere Los Desahuciados, ovvero "I disperati", una condizione nella quale, effettivamente, si trovano i nostri protagonisti all'inizio della serie. Tuttavia, pensiamo che il prodotto, con un titolo simile, non avrebbe di certo avuto lo stesso successo.

Mentre vi lasciamo a un nostro interessante approfondimento riguardo al segreto dietro ai vari tic de Il Professore ne La casa di carta, la palla passa a voi: conoscevate questo aneddoto? Vi sarebbe piaciuto il titolo originale de La casa di carta? Fatecelo sapere, come sempre, con un bel commento nello spazio a essi dedicato!