La Casa di Carta: spacciavano ecstasy ispirata alla serie, arrestati due ragazzi a Prato

Secondo l'ideatore Alex Pina, la quinta stagione de La Casa di Carta sarà ancora più adrenalinica: sembrano averlo preso in parola due spacciatori di Prato, che hanno deciso di chiamare la loro droga con il nome della serie Netflix.

I carabinieri hanno condotto un'indagine che li ha portati ad arrestare i due giovani cinesi, di 31 e 32 anni. La coppia di criminali frequentava assiduamente i locali notturni per distribuire le sostanze stupefacenti ai clienti, attirando così l'attenzione delle forze dell'ordine.

Dopo diversi appostamenti i due sono stati perquisiti e assicurati alla giustizia. Come sottolinea La Nazione, sono stati trovati in possesso di 150 grammi di ketamina e di 20 pasticche di ecstasy, tutte personalizzate con la scritta La Casa di Carta e con la maschera di Dalì indossata dai rapinatori al centro della serie. Nella loro abitazione sono stati rinvenuti anche i proventi dello spaccio (2000 euro) e l'attrezzatura utilizzata per dividere la droga in dosi.

I due devono aver pensato di farsi pubblicità utilizzando proprio una delle serie Netflix più famose. Una serie incentrata sulle imprese criminali per promuovere un'altra attività criminale, insomma. Il loro piano non è durato cinque stagioni comunque, visto che sono stati arrestati venerdì scorso.

Molto più conveniente dedicarsi alla recitazione, visto quanto guadagnano gli attori de La Casa di Carta.