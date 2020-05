La Casa di Carta: ci sarà uno spinoff sul Professore e Lisbona? Parola agli attori

In attesa della quinta stagione de La Casa di Carta, in molti si chiedono se tra i molti spinoff desiderati dal creatore Alex Pina non ci sia spazio per una storia con protagonisti il Professore e Lisbona.

"È un'idea, ma non so se funzioni davvero. Non sono molto favorevole ad allungare e tirare troppo la corda delle storie perché ad un certo punto si potrebbe rompere. Con queste cose devi stare molto attento perché, quando hai una formula che funziona molto bene, non so se certi esperimenti vadano a buon fine", afferma Itziar Ituño nell'intervista su Julia en la Onda riportata da ComingSoon.

L'attrice, dopo essersi ripresa dal Coronavirus, teme forse che certe dinamiche diventino ripetitive e inconcludenti se riprese con troppa frequenza. Alvaro Morte appare invece più possibilista, affermando che, invece di ricalcare le tematiche della serie in senso stretto, lo spinoff potrebbe concentrarsi sulla relazione tra i due personaggi: "Metterei sul tavolo gli ostacoli che possono affrontare come coppia".

I due attori si tengono costantemente in contatto tramite Whatsapp e il loro rapporto su schermo sembra funzionare davvero bene, quindi gli autori potrebbero davvero decidere di puntare su di loro. Cosa ne pensate? Vorreste vedere i due personaggi in una serie a parte?

Intanto Alvaro Morte ha cantato Bella Ciao su Instagram e i fan hanno apprezzato anche il ballo dietro le quinte di Tokyo e Nairobi.