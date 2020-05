La casa di carta: la stagione 5 si farà? Facciamo chiarezza

La casa di carta ha registrato un successo enorme, soprattutto se si considera che si tratta di una serie europea. La prossima stagione dello show non è stata ancora confermata, tuttavia: c'è da preoccuparsi? Facciamo chiarezza.

Lo scorso anno, Netflix ha rivelato che la Parte 3 della serie incentrata sui rapinatori in rosso era stata tra i contenuti più visti in assoluto sulla piattaforma. Difficile che la Parte 4 abbia perso pubblico, o che comunque abbia performato molto meno degli episodi precedenti. Di conseguenza, è difficile (se non impossibile) che Netflix decida di non rinnovare lo show, nonostante il creatore Alex Pina abbia dichiarato in una recente intervista che La casa di carta 5 non è stata ancora confermata.

È molto probabile che lo showrunner non abbia voluto profferire parola al riguardo per lasciare che sia Netflix a dare l'annuncio, in pompa magna, delle prossime puntate. Al momento è difficile dire quando possano debuttare sulla piattaforma streaming: considerando che la Parte 4 è stata distribuita lo scorso aprile, sicuramente non vedremo arrivare gli episodi della stagione 5 prima del 2021.

Val la pena sottolineare che non esiste alcun poster ufficiale al momento, ma è possibile incappare in alcune locandine fake in rete. Per esempio quella riportata qui sotto, che mostra Alicia Sierra muovere i fili dei rapinatori protagonisti come fossero burattini (mentre il Professore ha la bocca tappata), è palesemente fan-made.

