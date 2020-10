La Casa di Carta: e se nella stagione 5 tornasse Nairobi? Un indizio fa sperare i fan

Anche se la sua uscita non è ancora imminente, cresce tra in fan l'attesa per la quinta e ultima stagione di La Casa di Carta. Come succede in questi casi, fioccano speculazioni e teorie sulla trama e anche sulla presenza di alcuni personaggi, compresi quelli usciti di scena in modo apparentemente definitivo.

È questo il caso di uno dei personaggi più amati della serie, Nairobi, che abbiamo visto morire nel sesto episodio della quarta stagione. Sono in molti a sperare di rivedere la ladra interpretata da Alba Flores, un po' come è già capitato con Berlino (Pedro Alonso), che continua a comparire in alcuni flashback.

Un indizio incoraggiante in tal senso lo fornisce il sito IMDb.com. Il celebre database riporta infatti, tra i crediti di Alba Flores, anche il primo episodio della stagione 5 di La Casa di Carta. In assenza di comunicazioni ufficiali, questo è sufficiente per ritenere probabile almeno una scena con Nairobi durante la premiere della serie spagnola targata Netflix, e per sperare che non si tratti della sua unica apparizione nella stagione conclusiva dello show.

La stessa Alba Flores, del resto, qualche tempo fa si era detta possibilista: "Non mi stupirei se si parlasse di un ritorno" aveva dichiarato in un'intervista. "La Casa di Carta lo ha fatto con diversi personaggi, come Oslo che è riapparso nell’ultima stagione. Quindi non sarebbe così strano."

