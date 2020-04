La Casa di Carta, stipendi da sogno per Álvaro Morte e le altre star: ecco le cifre

Il sito Money avrebbe divulgato quelli che sarebbero i presunti cachet degli attori protagonisti della popolare serie Netflix La Casa di Carta. Vediamoli insieme.

La quarta stagione de La Casa di Carta si è già conclusa, ma già si pensa alle prossime, confermate dallo stesso creatore della serie. Intanto, avrebbero fatto la loro comparsa online i cachet delle star dello show spagnolo, con delle cifre proprio niente male.

In genere viene assegnata una cifra standard per episodio a ogni attore, tenendo in considerazione la sua popolarità e l'importanza del ruolo ricoperto nella serie. Questa non subirà cambiamenti in base al minutaggio registrato in un singolo episodio (se, ad esempio, Tokyo non si vede per metà episodio, mentre in quello successivo sarà presente per la sua intera durata, ciò non andrà ad influire sul compenso pattuito).

Ecco dunque la classifica riguardante gli attori de La Casa di Carta:

Itziar Ituño Martínez (Lisbona) 63mila euro per episodio



Ursula Corbero (Tokyo) 63mila euro per episodio



Álvaro Morte (Il Professore) 63mila euro per episodio

Pedro Alonso (Berlino) 63mila euro per episodio

Darko Peric (Helsinki) 55mila euro per episodio



Alba Flores (Nairobi) 50mila euro per episodio

Miguel Herràn (Rio) 50mila euro per episodio



Jaime Lorente (Denver) 50mila euro per episodio



Rodrigo de la Serna (Palermo) 50mila euro per episodio



Esther Acerbo (Stoccolma) 45mila euro per episodio

Enrique Arce (Arturo) 36mila euro per episodio



Fernando Soto (Angel) 36mila euro per episodio

Paco Tous (Mosca) 36mila euro per episodio



Maria Pedraza (Alison Parker) 27mila euro per episodio



Anna Grass (Mercedes Colmenar) 23mila euro per episodio