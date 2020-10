La Casa di Carta, Stoccolma sventola bandiera bianca nelle ultime foto dal set

È sempre il momento giusto per progettare un nuovo colpo per i protagonisti de La Casa di Carta: il Professore e soci in questi giorni sono nel pieno della loro attività a Madrid, lavorando senza sosta per dar vita alla quinta stagione del popolarissimo show Netflix.

Le riprese dei nuovi episodi, esattamente come accaduto per tante altre produzioni tra film e serie, stanno in questi giorni andando avanti cercando di portare a casa il risultato nonostante i tempi tutt'altro che facili a causa dell'emergenza coronavirus.

I nostri, comunque, sembrano in forma smagliante... Nonostante qualche problemino di troppo con la giustizia (ma a quelli, insomma, ci abbiamo fatto l'abitudine). Nelle nuove foto dal set de La Casa di Carta, infatti, vediamo Lisbona, Stoccolma e Tokyo sventolare bandiera bianca in quello che ha tutta l'aria di essere l'inizio di un negoziato con i poliziotti all'esterno della Banca di Spagna.

Come tutti ricorderete, la leadership del gruppo è passata nelle mani di Lisbona dopo la cattura del professore da parte di Alicia Sierra: facile prevedere, a questo punto, che trattative di questo genere saranno portate avanti dal terzetto tutto al femminile che vediamo ritratto in foto.

Un indizio, intanto, lascia pensare a un ritorno di Nairobi ne La Casa di Carta; recentemente, invece, i fan sono letteralmente impazziti per la foto di una protagonista de La Casa di Carta.