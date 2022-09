La Casa di Carta: svelata la sinossi del prequel su Berlino dal TUDUM!

Ormai è opinione condivisa che il Berlino di Pedro Alonso fosse il personaggio più interessante de La Casa di Carta, riportato in vita nei flashback dopo il madornale errore della sua morte dopo il primo colpo. Ora quei flashback saranno la base di partenza per la serie prequel, che svela la sua sinossi.

Tantissimi annunci al nuovo TUDUM di Netflix. Dal trailer di Enola Holmes 2 alla prima clip per Queen Charlotte spinoff di Bridgerton; dalla data di uscita di The Crown 5 al teaser che annuncia il rinnovo di Hellbound dalla Sud Corea. E infine (non ci speravamo quasi più) le prime immagini da Il problema dei tre corpi di Benioff e Weiss, creatori di Game of Thrones. Nel caso del titolo Netflix dalla vicina Spagna invece, più di una sinossi non abbiamo altro da offrire.

Il TUDUM di Netflix ha visto un passaggio di Pedro Alonso mentre sfoglia l’ultima di tantissime revisioni della sceneggiatura di Berlino. Nonostante non sia stata resa pubblica una sinossi ufficiale, Pascal ha scherzato sul tono della serie e sui contorni della trama: “Sarà una storia di affari sporchi e colletti bianchi, non più solo di ladri. E ovviamente, il mio personaggio tornerà a far ridere gli spettatori più di quanto non abbia mai fatto”.

Se infatti il black humor di Berlino ne è sempre uscito parzialmente ridimensionato dalla drammaticità della storia collettiva, nel prequel a lui dedicato potrebbe avere molto più spazio di manovra per esprimere tutto il suo potenziale comico. Che era anche ciò che lo rendeva uno dei personaggi più sfumati della serie.