La casa di carta, svelato il cast della versione coreana dello show Netflix

Sono stati ufficialmente annunciati cinque membri del cast de La casa di carta nella versione prodotto in Corea del Nord. Dei quattro componenti ufficiali della serie è stato confermato anche il ruolo che interpreteranno nello show. In Asia è molto attesa questa versione della serie che ha spopolato nel mondo e non solo in Spagna, dov'è prodotta.

Yoon Ti Joe interpreterà l'omologo di Alvaro Morte, ovvero il Professore, mente dietro le rapine alla Zecca di Stato e alla Banca di Spagna nella serie originale targata Netflix.

Per quanto riguarda le altre scelte di casting, Jeon Jong Seo sarà l'alter ego Ursula Corberò, ovvero Tokyo, il personaggio femminile principale dello show.



Chi interpreterà Berlino, che nella serie originale ha il volto di Pedro Alonso? Sarà Park Jae Joon, mentre a Kim Yoon Jin è stato affidato il ruolo di Lisbona.

Quest'ultima è certamente l'attrice più conosciuta del gruppo a livello internazionale, visto il ruolo di Sun nella serie tv cult Lost.

Il quinto ingresso nel cast de La casa di carta nordcoreana è Bae Sung Woo, il cui ruolo al momento non è stato comunicato.

Alex Pina, creatore della serie originale, non parteciperà alla realizzazione dello show ma ha usato parole al miele per il progetto asiatico:"Gli sceneggiatori coreani sono riusciti a diventare un punto di riferimento per migliaia di telespettatori in tutto il mondo, soprattutto tra i giovani".



