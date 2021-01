La Casa di Carta, terminata la storia d'amore tra Jaime Lorente e Maria Pedraza

I giornali scandalistici ne sono più che convinti, la relazione tra Jaime Lorente e Maria Pedraza si è ufficialmente conclusa. I due che si sono conosciuti sul set de La Casa di Carta sarebbero ai ferri corti, tanti che avrebbero smesso di seguire uno il profilo dell'altro.

Questa storia che proseguiva da oltre 2 anni aveva fatto sognare milioni di fan, ma le cose tra i due sarebbero finite piuttosto bruscamente. Tra l'altro dai profili dei due attori sono scomparse le romantiche foto di coppia. In molti si chiedono quali siano le cause della fine di questa relazione.

Della loro rottura ormai si vocifera da mesi, ma fin qui non erano mai giunte conferme di questo tipo. L'ultima apparizione pubblica della coppia è avvenuta a luglio, i due sono stati visti insieme a Formentera ma dopo di allora non sono più stati visti insieme. Le due star de La Casa di Carta avevano trascorso la quarantena a Madrid, questa convivenza forzata sembrava aver rafforzato la loro unione ma, a quanto pare le cose non sono andate nel migliore dei modi.

Intanto Maria Pedraza continua a conquistare i suoi follower su Instagram a suon di scatti bollenti mentre, proseguono le riprese de La Casa di Carta 5, quella che sarà l'ultima stagione dell'amtaissima serie Netflix spagnola.