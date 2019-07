La Casa di Carta: la terza stagione disponibile da stamattina su Netflix

Otto nuovi episodi della serie La Casa di Carta, giunta alla sua terza stagione, sono disponibili da questa mattina sulla piattaforma streaming di Netflix. Lo show spagnolo ideato da Álex Pina è stato presentato anche in Italia nei giorni scorsi e nel 2018 si è aggiudicato un Emmy Award quale miglior serie drammatica internazionale.

Al termine della seconda stagione avevamo lasciato i protagonisti impegnati a godersi all'estero il bottino sottratto alla Zecca di Stato spagnola.

Le cose cambieranno radicalmente - come si è potuto constatare dal trailer dello show - quando Rio (Miguel Herrán) viene individuato e catturato, costringendo la banda a riunirsi per cercare di salvarlo ed evitargli le torture di una lunga prigionia.



Nel trailer si vede anche Berlino (Pedro Alonso); chissà che il personaggio non compaia maggiormente rispetto alle semplici apparizioni nei flashback.

Il cast de La Casa di Carta ha presenziato ieri ad un evento a Milano, durante il quale sono stati proiettati i primi due episodi dello show grazie ad un maxi schermo e all'installazione di una gigantesca maschera di Dalì in Piazza Affari.

La Casa di Carta è diventata la prima serie spagnola a vincere l'International Emmy Award per la miglior serie drammatica internazionale e nelle prime stagioni ha raccontato le peripezie di una banda di ladri impegnati in una rapina alla zecca nazionale spagnola a Madrid.

La terza stagione è disponibile dalle 09.00 di venerdì 19 luglio su Netflix.