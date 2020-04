La Casa di Carta o Tiger King? Rivelati i numeri di streaming delle due serie Netflix

Le due serie del momento di Netflix sono sicuramente La Casa di Carta e Tiger King, ma chi tra e due merita la corona e il titolo di show più apprezzato dai fan? A svelarlo la stessa piattaforma, che ha appena reso noti i numeri delle sue produzioni.

Recentemente sono state rese note le cifre vertiginose che le sue produzioni hanno accumulato in pochissimo tempo: in appena un mese Tiger King ha totalizzato ben 64 milioni di visualizzazioni in tutto il mondo... Peccato che non siano abbastanza da battere il record de La Casa di Carta.

La serie in lingua spagnola, disponibile dal 3 aprile su Netflix, ha infatti attirato l'attenzione di più di 65 milioni di schermi e in meno di tre settimane!

Tuttavia, il paramento utilizzato per soppesare il successo delle due serie è molto diverso da quello solitamente utilizzato in TV per monitorare lo sharing: bastano infatti appena 2 minuti di visione ininterrotta del contenuto per "votarlo" all'interno della classifica, il ché renderebbe non del tutto veritieri i dati raccolti, nonostante le cifre raggiunte rimangano vertiginose.

Tutto ciò ha sicuramente influito positivamente sugli introiti di Netflix che, sebbene non abbia visto aumentare il suo patrimonio, ha quantomeno mantenuto stabile il valore delle proprie azioni, contrariamente al competitor Disney che sta affrontano un periodo da incubo.

Parlando ci cifre, la settimana scorsa sono stati rivelati i cacher da capogiro del cast della Casa di Carta, mentre Joe Exotic, non pago del pubblico raggiunto fin'ora, punta ad essere il protagonista di un fumetto di Tiger King, presto disponibile nelle fumetterie più selvagge.



E voi? Qual è la vostra preferita? Fatecelo sapere nei commenti!