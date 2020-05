La Casa di Carta, su TikTok nasce una challenge ispirata all'ispettore Murillo

Il successo di una serie tv si misura anche dalla quantità di reazioni e contenuti in grado di generare sui social, e anche da questo punto di vista La Casa di Carta, adorata da Stephen King, gode di ottima salute. L'ultima dimostrazione è una challenge nata su TikTok, che chiama in causa l'ispettore Raquel Murillo ed è subito diventata virale.

Una challenge, per chi non lo sapesse, consiste solitamente nel postare un breve video in cui il protagonista - gente comune o personaggi famosi - realizza una "bravata" o qualcosa di divertente, molte volte ispirata a film o serial, e poi "sfida" altre persone a fare altrettanto.

In questo caso, si tratta della Pencil Bun Challenge, che si rifà a un tipico gesto di una delle protagoniste de La Casa di carta, l'ispettore Raquel Murillo, poi entrata nella banda col nome di Lisbona.

L'ex agente di polizia interpretata da Itziar Ituño è solita raccogliersi i capelli in uno chignon, utilizzando una matita al posto dell'elastico. Un gesto a quanto pare divenuto iconico ed entrato nell'immaginario collettivo dei fan della serie spagnola, tanto da spingere le ragazze su TikTok a sistemare in questo modo la propria chioma. In sottofondo, immancabile, c'è Bella ciao, il canto partigiano divenuto un tormentone tra i seguaci della banda dalla tuta rossa.

In calce all'articolo riportiamo alcuni esempi della Pencil Bun Challenge, mentre per ulteriori approfondimenti rimandiamo anche alla lista delle canzoni famose in La Casa di carta.