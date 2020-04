La Casa di Carta, Tokyo e Nairobi si scatenano in un ballo dietro le quinte

Il successo e la popolarità di una serie tv si notano anche da tutta l'attenzione degli utenti del web e dei social network. Una delle più popolari in questo momento è La Casa di Carta, di cui è uscita da poco su Netflix la quarta stagione, che sarà seguita dalla quinta e dalla sesta.

Ogni volta che qualcuno dei protagonisti pubblica qualcosa sui suoi account ufficiali, o che spuntano video e curiosità, le visualizzazioni sono sempre altissime, così come il gradimento.

Risale a qualche settimana fa, ma continua ad essere gettonatissimo, un breve video su Instagram in cui due delle protagoniste de La Casa di Carta, Tokyo (Úrsula Corberó) e Nairobi (Alba Flores) improvvisano uno scatenato balletto in sala trucco, durante una pausa. Alle loro spalle, le truccatrici sono impegnate nel make up di Pedro Alonso, Berlino nella serie, personaggio eliminato in quanto misogino e narcisista.

Durante il video, inoltre, compare per un attimo nell'inquadratura anche Miguel Herrán, Rio nella banda di ladri dalla tuta rossa.

Anche da immagini di backstage come queste si può capire l'atmosfera che si respira su un set, e l'alchimia tra gli attori traspare in modo evidente in una serie corale come La Casa di Carta. A quanto pare il risultato finale convince il pubblico, nonostante sia stato notato qualche errore nella trama.