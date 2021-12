La Casa di Carta, il nuovo trailer ufficiale riepiloga l'intera serie Netflix

Mancano solo due giorni all'uscita dei 5 episodi conclusivi de La Casa di Carta, la serie Netflix che ha conquistato il successo globale. Ecco il nuovo trailer ufficiale che ci riporta indietro nel tempo, riavvolgendo il nastro fin dall'inizio dello show.

Nella recente conferenza stampa è stata resa chiara una cosa: il finale della Casa di Carta sarà emotivo, e probabilmente non potevamo avere aspettative diverse, considerato tutto ciò che è successo nella prima parte della quinta stagione.

Nel trailer appena pubblicato, Netflix celebra la serie ritornando agli inizi: dal reclutamento iniziale della squadra di rapinatori che abbiamo visto all'opera nella rapina alla Zecca di Stato spagnola nelle prime due stagioni, alla preparazione del secondo colpo presso la Banca di Spagna, passando per le folle in visibilio per gli idoli della "resistenza", con la loro caratteristica mise composta da una tuta rossa e l'inconfondibile maschera di Salvador Dalì.

I protagonisti si preparano dunque alla resa dei conti finale, nel tentativo di riuscire a salvare la pelle e far uscire il bottino dall'edificio, sfidando le forze armate guidate dal colonnello Tamayo. "Non si può uscire vivi dalla Banca di Spagna. E' impossibile. Ma io vi tirerò fuori da lì" sono le parole del Professore, che concludono il trailer della Parte 2 de La Casa di Carta 5.

Gli episodi conclusivi de La Casa di Carta 5 saranno disponibili in streaming da venerdì 3 dicembre. Nell'attesa di scoprire come si concluderà la storia del Professore e della sua banda di rapinatori, Netflix ha annunciato che nel 2023 uscirà il prequel della Casa di Carta incentrato sull'amatissimo personaggio di Berlino, interpretato da Pedro Alonso.