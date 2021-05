La Casa di Carta, Úrsula Corberó dice addio alla serie: la tenera foto con Álvaro Morte

Pochi giorni fa è stata annunciata la fine della produzione della stagione 5 di La Casa di Carta, e poco fa su Instagram una delle star della serie, Úrsula Corberó, interprete di Silene Oliveira/Tokyo, ha scritto il proprio addio allo show dopo quattro anni, pubblicando una foto con il collega Álvaro Morte e un messaggio per i fan.

"La fine è arrivata. Che viaggio. Mi mancheranno così tanto i miei ragazzi. Grazie per tutto il vostro affetto e supporto, spero che abbiamo fatto l'ultima stagione che che meritate tutti" ha scritto nella didascalia del post l'attrice spagnola. Le riprese di La Casa di Carta 5 sono terminate da pochi giorni e i fan ora attendono i nuovi episodi.



La star spagnola Úrsula Corberó è diventata famosa in tutto il mondo proprio grazie alla partecipazione alla serie La Casa di Carta, serie ideata e scritta da Álex Pina.

Dopo il successo sul canale spagnolo Antena 3, la serie è stata acquisita da Netflix, che ne ha trasmesso poi la prima stagione rimontata, dividendo la stagione in due due parti.

La Casa di Carta racconta la storia di un gruppo di rapinatori, che nella prima stagione prende di mira la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, la Zecca spagnola.

Lo show ha ottenuto grande successo non solo in territorio nazionale, superando i confini spagnoli e arrivando anche in Italia, risultando una delle serie più viste dagli utenti di Netflix.



Scoprite i migliori episodi di La Casa di Carta, nel nostro approfondimento sulla serie Netflix.