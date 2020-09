La Casa di Carta, Ursula Corbero si diverte con i filtri su Instagram: è boom di like

Ursula Corbero de La Casa di Carta è ancora una volta regina indiscussa dei social. Le sue foto corredate da simpatici filtri su Instagram fanno il pieno di like e divertono i follower come non mai.

L'interprete di Tokyo ha infatti pubblicato nelle ultime ore due scatti particolarmente irriverenti. Nella prima immagine che vediamo di seguito, l'attrice si mostra con il volto incorniciato da delicati fiorellini mentre nella seconda, che ha suscitato l'ilarità dei seguaci, appare con il viso totalmente deformato.

Ursula non è di certo la prima star a giocare con i filtri di Instagram e, non sarà nemmeno l'ultima ma, a quanto pare ogni sua foto è in grado di suscitare l'attenzione dei fan della serie spagnola. La Corbero ha pubblicato vari scatti provocanti negli ultimi mesi, diventando una vera e propria icona dei social network, e nonostante stavolta si tratti di immagini per lo più giocose, l'attrice è riuscita ad accaparrarsi oltre 2 milioni di like in brevissimo tempo.

La quinta ed ultima stagione de La Casa di Carta sarà la più adrenalinica di sempre come riportato da Alex Pina e i fan non vedono l'ora di guardare questi nuovi episodi e scoprire come si concluderanno le vicende dei ladri più famosi di sempre.