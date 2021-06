La Casa di Carta, Úrsula Corberó al mare dopo le riprese: la foto in bikini è già virale

Sono ormai terminate le riprese della quinta e ultima stagione di La Casa di Carta, e nei giorni scorsi abbiamo visto l'addio di Úrsula Corberó alla serie. In attesa di concentrarsi sui suoi nuovi progetti lavorativi, per il momento l'attrice che interpreta Tokyo si gode le vacanze, come dimostra un suo nuovo post su Instagram.

Non è la prima volta che Úrsula Corberó si diverte a provocare i fan con foto in cui mette in mostra il suo fisico statuario, e in questo caso lo fa da una barca, cullata dal mare.

Come possiamo vedere anche in calce alla notizia, la star de La Casa di Carta indossa un bikini leopardato e commenta: "Colei che scrive questa didascalia è in vacanza".

Al pubblico non resta che aspettare la quinta stagione della serie Netflix, per sapere come andrà a finire l'avventura del Professore (Alvaro Morte) e della sua banda di ladri in tuta rossa e maschera di Salvador Dalí. Le prime foto ufficiali di La Casa di Carta 5 lasciano immaginare un finale all'insegna dell'azione e dell'adrenalina.

Secondo la sinossi ufficiale di La Casa di Carta 5, "La banda è rinchiusa nella Banca di Spagna da oltre 100 ore. Sono riusciti a salvare Lisbona, ma il momento più buio arriva dopo aver perso uno dei loro. Il professore è stato catturato da Sierra e, per la prima volta, non ha un piano di fuga. Proprio quando sembra che niente possa andare peggio, entra in scena un nemico molto più potente di tutti quelli affrontati finora: l'esercito. La fine del più grande colpo della storia si avvicina e quella che era iniziata come una rapina si trasformerà in una guerra."