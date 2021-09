La Casa di Carta, Ursula Corbero: 'Uno spin-off su Tokyo? Non chiudo le porte'

La Casa di Carta ci ha permesso più di una volta di indagare sul passato dei membri della banda criminale più amata del mondo: dal Professore a Berlino, passando per Lisbona, Rio, Tokyo e tanti altri, tutti i protagonisti dello show hanno avuto modo di mostrarci degli spaccati della loro vita precedente agli eventi narrati dalla serie.

Ma le cose da raccontare finiranno davvero con la quinta stagione de La Casa di Carta appena sbarcata su Netflix? L'impressione è che ci sia molto altro da dire sul passato di alcuni personaggi: più di una voce, ad esempio, parla con convinzione della possibilità che Ursula Corbero torni ad interpretare Tokyo in uno spin-off incentrato sul suo personaggio.

A parlare dell'eventualità è stata l'attrice stessa nel corso di un'intervista a Variety: "Quando abbiamo finito di girare, ho deciso di non dire addio a Tokyo. Sarebbe stato troppo straziante, quindi ho deciso di portarla con me per sempre e di non chiudere mai le porte alle opportunità. In questo momento la cosa più giusta per me è fare altro, ma questo non significa non poter tornare tra qualche anno" sono state le sue parole.

A darle man forte anche Alvaro Morte: "Sarebbe un piacere tornare in futuro nei panni del Professore" ha ribadito l'attore recentemente apparso in una foto con Alex Del Piero. Che Netflix abbia già qualcosa in mente? Lo scopriremo solo nei prossimi tempi.