La Casa di Carta, il vero nome di Tokyo ha una connotazione mitologica

La quinta stagione de La Casa di Carta ci ha svelato alcuni retroscena sul personaggio di Tokyo approfondendo la sua storia passata prima di entrare nella banda del Professore. Abbiamo scoperto anche il suo vero nome che ha un collegamento con la mitologia greca.

Una cosa che ha funzionato a favore della serie è usare i nomi delle città come pseudonimi per i personaggi. Durante lo svolgimento della rapina, gli spettatori hanno appreso alcune delle loro vere identità scavando nel loro passato. Úrsula Corberó ha interpretato Tokyo in tutte e cinque le stagioni e ci è stata presentata come un ribelle. Abbiamo scoperto che il suo vero nome è Silene Oliveira, ed era in fuga dalle autorità di Madrid quando il Professore l'ha arruolata per il colpo.

Da un lato, Silene è il nome di un fiore il cui simbolismo rappresenta l'amore giovanile. Tuttavia, è anche collegato a un'antica dea della mitologia greca. Nel pantheon greco, Selene era la divinità personificante la luna, e secondo la tradizione, ogni notte guidava il suo carro dall'oceano al cielo, illuminandolo per il suo ciclo notturno. Selene era la personificazione della luna e Silene è una variazione del suo nome che significa luce, bellezza e luminosità.



La dea era anche nota per la sua intensa vita amorosa, infatti ha avuto dei flirt con Zeus, Pan, e c'è un famoso mito su di lei e Endymion, il giovane umano figlio di Etlio e di Calice che le ha rubato il cuore. Lo vide dall'alto e pensò che fosse così bello che se ne innamorò. Poiché era umano, ha chiesto a Zeus di fargli avere l'immortalità, ma ciò ha avuto un prezzo. La quinta stagione ha mostrato parte del retroscena di Tokyo con René, uno dei grandi amori della sua vita. Si innamorarono, iniziarono una serie di crimini insieme fino a quando morì durante una rapina. Con il cuore spezzato, non si aspettava di trovare l'amore con il molto più giovane Rio e lei ha portato la sua luce nella vita del ragazzo. La loro storia d'amore l'ha spinta a infrangere il protocollo (come Selene) e a chiedere al Professore di farlo uscire di prigione e anche questa decisione ha avuto un prezzo visto che ha portato alla sua morte. I fan sperano di rivederla in eventuali spin-off de La Casa di Carta ma al momento non sappiamo se la rivedremo mai in scena.



Scoprite quali sono le 10 puntate de La Casa di Carta da riguardare prima del gran finale nel nostro approfondimento, vi ricordiamo che la seconda parte della quinta stagione debutterà su Netflix il prossimo 3 dicembre.