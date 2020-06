La Casa Di Carta 5: tutto pronto per le riprese, annuncia Alvaro Morte

Dopo aver scherzato rivelando il nome in codice del Professore, Alvaro Morte ci regala finalmente qualche certezza circa la nuova stagione de La Casa di Carta.

Sebbene non sia stata ancora ufficializzata da Netflix è infatti scontato che la serie tornerà, e ora possiamo dire di averne la conferma visto che Morte ha parlato delle riprese imminenti e delle indicazioni da lui appena ricevute legate al comportamento da tenere sul set, onde evitare il contagio:

"Ci hanno fatto sapere che sarà difficile. Ci vorrà più tempo che in condizioni normali. Le misure di sicurezza ostacoleranno molto le giornate di lavoro e spero solo che tutto ciò sia momentaneo e che, con un vaccino o qualcosa del genere, torneremo a fare le cose come prima. Non solo nelle serie, ma anche nella nostra vita in generale. Per me incontrare qualcuno e dargli il gomito invece di un abbraccio è una cosa terribile", ha rivelato in un'intervista per Fotogramas.es.

L'attore ha poi evidenziato un particolare a cui non tutti pensano: in questo periodo gli sceneggiatori di dovrebbero scrivere scene in cui i vari personaggi mantengano il più possibile il distanziamento, un fatto che potrebbe pregiudicare la qualità di una serie come La Casa di Carta: "Per gli sceneggiatori scrivere scene senza persone che si baciano o si picchiano è impossibile. Capisco che i produttori devono ripartire adesso, ma è molto difficile farlo in queste condizioni".

Speriamo ovviamente che la situazione si risolva e che possa tornare la massima libertà anche in campo cinematografico. Nel frattempo vi proponiamo i migliori episodi de La Casa Di Carta.