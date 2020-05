La Casa Di Carta: scoprite la nuova moda ispirata a Lisbona che ha conquistato TikTok

In attesa della quinta stagione de La Casa di Carta i fan stanno rendendo omaggio alla serie Netflix con una challange già divenuta virale su TikTok.

A dire il vero è un'iniziativa riservata al fandom femminile, o per lo meno a chi ha i capelli lunghi, visto che si basa su un'abitudine di Raquel Murillo: ogni qualvolta la situazione si complica l'ispettrice utilizza una semplice matita per legarsi i capelli in un elegante chignon, evitando così che le siano di intralcio. Le ragazze che hanno deciso di partecipare alla challange dimostrano tutta la loro abilità, abbinando al video la motivazione che ha reso necessaria l'operazione.

Talvolta si tratta di armarsi di buona volontà per cercare sul web l'anonimo ragazzo di cui si è innamorata una loro amica, mentre altre volte è necessario ricorrere al rapido cambio di acconciatura per affrontare le ore di scuola online con determinazione. C'è anche chi usa semplicemente questa scusa per riuscire ad ottenere degli ottimi capelli mossi o ricci.

In tutti i video non può mancare Bella Ciao in sottofondo , visto che è ormai diventato l'inno de La Casa di Carta. Sembra proprio che la serie Netflix abbia raggiunto anche la popolazione più giovane, solitamente l'utenza di riferimento di TikTok, e siamo sicuri che verranno fuori altre divertenti challange a tema.