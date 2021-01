La Caserma: ecco quando partirà il nuovo reality show di Rai 2

Nei prossimi giorni Rai 2 lancerà un programma totalmente nuovo. Si tratta de La Caserma, un reality show in cui giovani ragazzi e ragazze provenienti da tutta Italia verranno sottoposti alle rigide norme e a duri ritmi dell'ambito militare.

Il programma partirà mercoledì 27 gennaio e sulla falsariga de Il Collegio, vedrà un gruppo di giovani scapestrati che dovranno fare i conti con delle regole ferree, ben lontane dallo stile di vita a cui sono abituati. I 21 ragazzi vivranno in un'epoca totalmente differente. Il reality sarà ambientato nel corso della Prima Guerra Mondiale e naturalmente non ci saranno i comfort del ventunesimo secolo.

La Caserma si svolgerà in un vero edificio militare, sarà infatti ambientato a Villa Sacro Cuore di Santa Giuliana, in provincia di Trento. I ragazzi saranno affiancati da 6 istruttori che li sottoporranno a dure prove di resistenza e tenteranno in ogni modo possibile di portarli all'ordine ed impartire loro una sana disciplina.

Tra i partecipanti troviamo per lo più youtuber e tiktoker tra i 18 e 22 anni, abbastanza celebri tra i più giovani, ma vi sono anche ragazzi difficili che hanno abbandonato la scuola prima dei 16 anni.

Intanto la Rai ha messo in cantiere una nuova stagione de L'allieva con Alessandra Mastronardi ma, sembra che Lino Guanciale non vi prenderà parte.