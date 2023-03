Il caso Alex Schwazer, trailer e data d'uscita della mini-serie targata Netflix

Dopo aver annunciato la nuova serie italiana La vita che volevi, la piattaforma di streaming on demand ha svelato Il caso Alex Schwazer, la docuserie in 4 episodi prodotta da Indigo Stories.

Il caso Alex Schwazer, docuserie ideata e diretta da Massimo Cappello, arriverà solo su Netflix dal 13 aprile in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. La serie è un racconto senza filtri su ascesa, caduta e ricerca di redenzione di un atleta, sullo sfondo di un’intricata vicenda sportiva e giudiziaria. All'interno dell'articolo, nel player in alto, potete riprodurre il trailer ufficiale de Il caso Alex Schwazer, pubblicato sul canale ufficiale di Netflix di YouTube.

L’incontro tra l’atleta olimpico in cerca di redenzione, Alex Schwazer, e un allenatore simbolo dello sport pulito, Sandro Donati, innesca un intrigo internazionale che sconvolge le loro vite e mette in crisi il sistema dell’antidoping. Il caso Alex Schwazer svela, per la prima volta, i retroscena di un’intricata vicenda senza precedenti. Una docu-serie di 4 episodi dove i protagonisti di uno dei più complessi casi politico-giudiziari nella storia dello sport italiano si mettono a nudo per provare a raccontare ciascuno la propria verità.

